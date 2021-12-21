В Смоленске водитель Kia Rio сбил двух подростков. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария, в которой пострадали несовершеннолетние, произошла вечером в субботу, 18 декабря.

По информации пресс-службы УГИБДД по Смоленской области, в районе дома №18 по улице Рыленкова 23-летний водитель Kia Rio сбил двух 17-летних пешеходов.

В результате ДТП подростки получили травмы, им оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что тела двух утонувших мужчин подняли из озёр в Смоленской области. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются.