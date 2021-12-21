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Общество21 декабря 2021 5:15

Более 46 тысяч смолян имеют право на бесплатную лекарственную помощь

Около 150 миллионов рублей выделили на покупку лекарственных препаратов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Более 46 тысяч смолян имеют право на бесплатную лекарственную помощь.

Более 46 тысяч смолян имеют право на бесплатную лекарственную помощь.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В администрации региона обсудили вопрос льготного лекарственного обеспечения смолян. На протяжении года он находился под контролем региональных правоохранительных органов, поскольку в прокуратуру неоднократно поступали обращения граждан по данной теме.

В 2021 году право на бесплатную лекарственную помощь за счет средств областного бюджета имеют более 46 тысяч смолян, на лекарственное обеспечение за счет средств федерального бюджета – более 18 тысяч человек.

В октябре на отсроченном обслуживании было зарегистрировано более 700 рецептов, но на данный момент проблема решена практически полностью – на выделенные по поручению губернатора средства в сумме около 150 миллионов рублей закуплены дополнительные льготные лекарства. В настоящее время зафиксировано 86 отсроченных рецептов. Кроме того, эти средства позволили сформировать запас необходимых препаратов для обеспечения пациентов в первом квартале 2022 года.

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