В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Шевченко. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На время строительства газопровода в областном центре ограничили движение транспорта по улице Шевченко. Об этом сообщили в администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ с 8:00 утра вторника до 19:00 вечера среды, 22 декабря, движение транспортных средств в районе дома №71 будет ограничено.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске дорога на улице Энгельса будет перекрыта до 31 декабря. Движение транспорта ограничили из-за строительства жилого дома.