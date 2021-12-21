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Общество21 декабря 2021 6:15

В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Шевченко

Причиной стало строительство газопровода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Шевченко.

В Смоленске ограничили движение транспорта по улице Шевченко.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На время строительства газопровода в областном центре ограничили движение транспорта по улице Шевченко. Об этом сообщили в администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения работ с 8:00 утра вторника до 19:00 вечера среды, 22 декабря, движение транспортных средств в районе дома №71 будет ограничено.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске дорога на улице Энгельса будет перекрыта до 31 декабря. Движение транспорта ограничили из-за строительства жилого дома.