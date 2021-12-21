До 15 лет тюрьмы грозит смолянке за покушение на убийство знакомого. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ночь на 14 декабря в отдел полиции поступило сообщение о конфликте жителей Дорогобужа и ножевом ранении одного из них.

Полицейские выехали по указанному адресу и выяснили, что компания знакомых распивала спиртные напитки. Во время застолья ранее судимая 24-летняя женщина и 37-летний мужчина поссорились. Женщина схватила со стола нож и ударила знакомого в живот. Если бы не своевременная медицинская помощь, он мог скончаться от полученного ранения. Смолянка объяснила свой поступок личной неприязнью к мужчине.

По информации пресс-службы УМВД по Смоленской области, подозреваемая задержана, в отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство». Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

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