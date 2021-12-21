В Смоленской области стартовала новогодняя акция «Единой России» «Ёлка желаний». Фото: smolensk.er.ru.

Первым открытки с заветными желаниями взял для исполнения секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

«Мы хотим, чтобы в новогодние праздники у этих особенных детей было то, чего они по-настоящему хотят. Уже не первый год вместе с коллегами поддерживаем эту добрую акцию. Мы постараемся выполнить все желания ребят до новогодних праздников», - отметил Игорь Ляхов. Он снял сразу несколько писем с ёлки. Одно из них оказалось масштабным – более 30 желаний принадлежат подопечным общественной организации «Родник», которая и сама поддерживает семьи с непростой судьбой.

Кроме того, секретарь реготделения исполнит мечту Вадима. Парень занимается паралимпийским видом спорта бочча и мечтает о Яндекс. Станции. Без подарка от Деда Мороза не останется и Максим, который загадал музыкальные книги с песнями.

«Ёлка желаний» - акция, которую «Единая Россия» проводит уже не первый год. Ёлки с письмами установлены в общественных приемных партии. Письма пишут дети из многодетных и малообеспеченных семей, ребята с ограниченными возможностями здоровья из организации «Дети-Ангелы-Смоленск». Заветные мечты перед новогодними праздниками исполняют депутаты-единороссы, добровольцы Волонтерского центра и сторонники партии. Акция пройдет во всех районах Смоленской области.