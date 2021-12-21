226 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 21 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки «ковид-положительный» статус получили 226 смолян. По информации столичного Оперштаба, всего 82 990 человека заразились с начала в пандемии.

Погибли 2 294 жителя региона, из них 8 – за прошедшие сутки. Успешно справились с болезнью и выписались 65 877 человек.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 527 человек, из них 6 339 – в режиме самоизоляции, 1 188 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что более 46 тысяч смолян имеют право на бесплатную лекарственную помощь. Около 150 миллионов рублей выделили на покупку лекарственных препаратов.