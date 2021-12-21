Коммунальные службы Смоленска расчищают дороги от снега и гололёда

Коммунальные службы Смоленска расчищают дороги от снега и гололеда. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Магистральные улицы расчищаются механизированными бригадами «СпецАвто», на второстепенных улицах и остановках работы проводит техника «Дормостстроя», в парках и скверах – «Зеленстрой», рассказали в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Уборка дворовых территорий – в зоне ответственности управляющих компаний. Помимо плановых работ и предписаний контролирующих служб, отрабатываются жалобы смолян, в том числе размещенные в соцсетях.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске ограничили движение транспорта по улице Шевченко. Причиной стало строительство газопровода.