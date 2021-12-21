Жители Смоленска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Смоленске завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего и 37-летнего мужчин, обвиняемых незаконном лишении человека свободы и мошенничестве.

В конце 2019 года злоумышленник познакомился с одиноким пожилым мужчиной, проживающим в поселке Геологов города Смоленска. Пенсионер имел в собственности земельный участок и жилой дом. Обвиняемый путем обмана решил уговорить мужчину якобы обменять принадлежащую ему недвижимость на другое жильё в Смоленске. При этом молодой человек изначально собирался незаконным путем получить право собственности на земельный участок и дом пенсионера.

Для реализации преступного плана мужчина обратился к своей сожительнице и знакомому. Вместе они вывезли пенсионера в арендованную квартиру в Смоленске, где организатор преступной схемы удерживал пожилого человека, лишив его возможности свободно передвигаться, узнать место своего пребывания и общаться с другими людьми.

Далее в конце декабря 2019 года обвиняемые обманным путем доставили потерпевшего в МФЦ, где уговорили переписать собственность на сожительницу организатора преступной схемы.

После этого злоумышленники получили право на распоряжение по своему усмотрению жилым домом и земельным участком на общую сумму почти 1,5 млн рублей, то есть в особо крупном размере, тем самым лишив пенсионера жилья.

По информации пресс-службы СУ СКР Смоленской области, на данный момент собрана достаточная доказательственная база, уголовные дела в отношении мужчин направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении женщины, действовавшей в ними, выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

Дом и земельный участок возвращены пенсионеру.

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