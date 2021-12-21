Дом в Вязьме признали аварийным после вмешательства прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

В сентябре 2021 года в многоквартирном доме №4 по улице Ленина в Вязьме произошло обрушение потолочного перекрытия. Прокурор Смоленской области Сергей Карапетян с помощью видеоконференцсвязи провёл личный приём одной из жильцов дома.

По результатам личного приёма прокурор дал поручение организовать проверку и незамедлительный выезд в Вязьму, чтобы оценить состояние строительных конструкций жилища на предмет наличия угрозы жизни и здоровью людей, проживающих в нем. А также решить вопрос о переселении жителей дома.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у прокурора области, сообщили в пресс-службе ведомства.

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