В Смоленске медики спасли заболевшую коронавирусом молодую маму. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях рассказал ещё одну историю чудесного выздоровления.

Недавно из стационара инфекционного госпиталя №2 на улице Фрунзе после перенесенного коронавируса выписали беременную смолянку Ольгу.

Женщина была госпитализирована в Перинатальный центр из-за плохого самочувствия. Подозрения медиков подтвердились – у 38-летней Ольги диагностировали коронавирус. Из-за сложной беременности, чтобы максимально обезопасить маму и ребенка, ей сделали кесарево сечение.

После этого женщина была переведена в ковидный госпиталь для дальнейшего лечения, а за жизнь новорожденного Добрыни боролись врачи Перинатального центра. Им удалось спасти ребёнка.

Несмотря на все усилия медиков, в том числе, московских специалистов, проводивших онлайн-консультации, состояние Ольги ухудшалось, она была переведена в реанимационное отделение на ИВЛ.

Жизнь женщины буквально висела на волоске. Спустя несколько дней, благодаря стараниям врачей, Ольга пошла на поправку, но собственная функция легких еще не полностью восстановилась, и в дальнейшем она получала кислород через лицевую маску.

– В общей сложности Ольга больше месяца находилась на госпитализации. И вот, наконец, долгожданное выздоровление, за которым стоит профессионализм и самоотверженность медиков, которые спасли маму и малыша. Еще раз огромное спасибо нашим врачам – Елене Николаевне Симакиной, Ирине Владимировне Цыбаковой, Вадиму Александровичу Купаве, Евгении Сергеевне Пугачевой, Эдгару Вадимовичу Панкрашову, а в их лице всем медицинским работникам Смоленщины, которые вот уже второй год, рискуя собой, не зная выходных и праздников, противостоят пандемии. Низкий вам поклон! Ольге и маленькому Добрыне — крепкого здоровья и большого счастья! Берегите себя! — написал Алексей Островский.

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