В Сафоновскую колонию пытались доставить запрещённые предметы. Фото: пресс-служба УФСИН по Смоленской области.

На участке возле ограждения Исправительной колонии №2, расположенной в посёлке Вадино, оперативные сотрудники задержали мужчину, который пытался перебросить запрещённые предметы на территорию исправительного учреждения.

При досмотре у 34-летнего жителя Сафоновского района нашли два перемотанных скотчем полиэтиленовых свертка, которые мужчина пытался перебросить на территорию исправительной колонии через забор. В свертках оказались шесть мобильных телефонов с гарнитурой и восемь сим-карт.

По информации пресс-службы УФСИН России по Смоленской области, запрещенные предметы изъяли, а в отношении мужчины составили протокол по статье 19.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лица, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания». Ему грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

УФСИН России по Смоленской области предупреждает граждан об ответственности за доставку запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений в соответствии с действующим законодательством.

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