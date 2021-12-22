Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 6:02

В Смоленской области столбики термометров опустятся до -18

В среду смолян ожидает резкое похолодание и небольшой снег
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Смоленской области столбики термометров опустятся до -18.

В Смоленской области столбики термометров опустятся до -18.

Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В среду, 22 декабря, в Смоленске и области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, на территории региона пройдёт небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер подует северо-западный, скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -13°C…-8°C, местами до -18.

В Смоленске: днем -11°C …-9°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.

Читай также: в Смоленске медики спасли заболевшую коронавирусом молодую маму. Жизнь смолянки в буквальном смысле висела на волоске.