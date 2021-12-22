В Смоленской области столбики термометров опустятся до -18. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В среду, 22 декабря, в Смоленске и области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, на территории региона пройдёт небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер подует северо-западный, скорость будет достигать 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -13°C…-8°C, местами до -18.

В Смоленске: днем -11°C …-9°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.

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