В Ярцеве 14 спасателей тушили пожар в многоэтажке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вечером во вторник, 21 декабря, в многоэтажном доме на улице Металлургов в Ярцеве произошёл пожар.

Сообщение поступило спасателям в 17:12. На место происшествия выехали автоцистерны и 14 человек личного состава.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что информация о возгорании подтвердилась, пламя удалось потушить, пострадавших в результате пожара нет. Огнём поврежден интернет кабель в подьезде, стены закопчены продуктами горения. Причину случившегося предстоит выяснить специалистам.

Читай также: в Сафоновскую колонию пытались доставить запрещённые предметы. Мужчина собирался перебросить мобильные телефоны, наушники и сим-карты через забор.