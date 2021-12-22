В Ярцеве рабочий получил смертельные раны на производстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении начальника участка одной из компаний Ярцева возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении иных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 13 декабря начальник участка допустил одного из сотрудников к работам с ломом черных металлов. Мужчина не обладал специальными познаниями в данной области, поэтому допуск его к работам является нарушением правил безопасности.

Потерпевший производил резку металлического лома газосварочным аппаратом. Во время проведения работ произошёл разрыв лома, мужчина получил серьезное ранение в грудь, равные раны кистей рук и травматическую ампутацию правой голени. С полученными травмами работник был доставлен в больницу Смоленска, где на следующий день скончался.

По информации пресс-службы СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовного дела в отношении начальника организации продолжается.

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