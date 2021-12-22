633 педагога прошли обучение в смоленском Центре повышения профессионального мастерства

192 образовательных маршрута разработано в смоленском Центре повышения профессионального мастерства педагогов. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В рамках рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский посетил Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, который был создан 1 марта 2021 года на базе Смоленского областного института развития образования в рамках реализации нацпроекта «Образование». Аналогичные центры открыты и работают во всех регионах РФ в едином формате.

Деятельность Центра направлена на совершенствование профессионального мастерства учителей и управленческих кадров на протяжении всей трудовой деятельности. В нем созданы условия для формирования и функционирования единой системы научно-методического сопровождения педагогов.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов осуществляется по 192 индивидуальным маршрутам с учетом выявленных образовательных потребностей. На сегодняшний день 633 учителя уже приняли участие в исследованиях профессиональных компетенций, рассказали в пресс-службе областной администрации.

За счет средств регионального бюджета, выделенных по поручению главы региона, в здании провели ремонт, это позволило Центру разместиться в обновленных помещениях, с уникальным оборудованием, таким как, например, цифровая видеостудия. Она предназначена для видеосъемки и трансляции в прямой эфир докладов и мероприятий. Кроме того, есть возможность трансляции текста доклада перед телекамерой. Такие технические возможности расширяют формат проводимых мероприятий, позволяют оперативно решать проблемные вопросы, которые периодически возникают у педагогов и руководителей образовательных организаций.

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