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Здоровье22 декабря 2021 8:56

228 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 декабря

6 человек скончались за сутки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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228 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 декабря.

228 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 22 декабря на территории Смоленской области зарегистрировали 83 218 случаев заболевания коронавирусом, из них 228 – за последние сутки.

По данным столичного Оперштаба, число выздоровевших на текущий момент – 66 418 человек. С начала пандемии зафиксировано 2 300 случая с летальным исходом, 6 человек погибли за сутки.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 594 человека, из них 6 380 – в режиме самоизоляции, 1 214 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске медики спасли заболевшую коронавирусом молодую маму. Жизнь смолянки в буквальном смысле висела на волоске.