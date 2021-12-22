228 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 22 декабря на территории Смоленской области зарегистрировали 83 218 случаев заболевания коронавирусом, из них 228 – за последние сутки.

По данным столичного Оперштаба, число выздоровевших на текущий момент – 66 418 человек. С начала пандемии зафиксировано 2 300 случая с летальным исходом, 6 человек погибли за сутки.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 594 человека, из них 6 380 – в режиме самоизоляции, 1 214 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске медики спасли заболевшую коронавирусом молодую маму. Жизнь смолянки в буквальном смысле висела на волоске.