Форум региональной Общественной палаты «Смоленский диалог» состоялся в КВЦ имени Тенишевых

В КВЦ имени Тенишевых состоялся Форум региональной Общественной палаты «Смоленский диалог». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Губернатор Алексей Островский поздравил коллектив Общественной палаты Смоленской области с юбилеем. Глава региона подчеркнул, что за 15 лет работы Общественная палата продемонстрировала немало примеров деятельного участия в жизни области, эффективного решения вопросов, волнующих смолян, имеющих принципиально важное значение для поступательного социально-экономического развития Смоленщины.

Отдельные слова благодарности Алексей Островский адресовал членам всех шести составов за работу, которая проводилась и проводится с обращениями граждан:

– Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, защиты прав потребителей, социального обслуживания населения, качества оказания медицинской помощи, образовательных услуг не сходят с повестки дня, волновали и продолжают волновать смолян, так как непосредственно влияют на качество жизни людей. Поэтому данное направление деятельности Общественной палаты крайне значимо и существенно. Также вашей заслугой считаю то, что в регионе значительно активизировалось взаимодействие органов государственной власти с социально-ориентированными некоммерческими организациями. Это, безусловно, способствует реализации востребованных гуманитарных, просветительских, благотворительных проектов в интересах жителей области.

Еще одной темой, которой губернатор уделил особое внимание, стала гармонизация межнациональных, межэтнических, межконфессиональных отношений, профилактике экстремизма и предупреждению конфликтов на национальной и религиозной почве. По мнению Алексея Островского, эту работу члены Общественной палаты проводят эффективно и целенаправленно – неукоснительно следуя Стратегии государственной национальной политики.

Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Исполняющая обязанности председателя Общественной палаты Валентина Ануфриенкова отметила, что благодаря деятельному взаимодействию с органами власти всех уровней на Смоленщине заложен хороший фундамент для развития гражданских инициатив.

Ранее «КП» писала, что 633 педагога прошли обучение в смоленском Центре повышения профессионального мастерства. Для исследования профессиональных компетенций разработано 192 образовательных маршрута.