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Общество22 декабря 2021 12:47

Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве преподавателю смоленского медуниверситета

Мужчина обвиняется в получении взяток за сдачу экзамена студентами
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве преподавателю смоленского медуниверситета.

Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве преподавателю смоленского медуниверситета.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ранее в Смоленском государственном медицинском университете задержали одного из преподавателей. Мужчину обвинили в одном эпизоде и подозревают ещё в двух эпизодах получения взятки за сдачу экзамена студентами. Общая сумма составила более 100 тысяч рублей.

Решением суда преподавателю продлили срок содержания под стражей ещё на 2 месяца, до 26 февраля 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда, оценив представленные материалы дела и принимая во внимание характер и общественную опасность преступлений, в совершении которых мужчина обвиняется и подозревается, а также учитывая информацию о его личности, суд пришел к выводу, что он, находясь на свободе, осознавая последствия привлечения к уголовной ответственности и являясь иностранным гражданином, может скрыться от следствия и суда.

Поэтому заключение под стражу является обоснованной и целесообразной мерой, способной обеспечить его участие в производстве по уголовному делу, в связи с чем срок содержания под стражей был продлён.

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