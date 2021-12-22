Суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве преподавателю смоленского медуниверситета. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Ранее в Смоленском государственном медицинском университете задержали одного из преподавателей. Мужчину обвинили в одном эпизоде и подозревают ещё в двух эпизодах получения взятки за сдачу экзамена студентами. Общая сумма составила более 100 тысяч рублей.

Решением суда преподавателю продлили срок содержания под стражей ещё на 2 месяца, до 26 февраля 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе Промышленного районного суда, оценив представленные материалы дела и принимая во внимание характер и общественную опасность преступлений, в совершении которых мужчина обвиняется и подозревается, а также учитывая информацию о его личности, суд пришел к выводу, что он, находясь на свободе, осознавая последствия привлечения к уголовной ответственности и являясь иностранным гражданином, может скрыться от следствия и суда.

Поэтому заключение под стражу является обоснованной и целесообразной мерой, способной обеспечить его участие в производстве по уголовному делу, в связи с чем срок содержания под стражей был продлён.

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