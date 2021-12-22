В Смоленской области продолжат модернизацию действующих площадок для ТКО. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Во время своей рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский встретился с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. В ходе совещания обсуждалось развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Смоленской области.

Администрация региона уделяет большое внимание реализации нацпроекта «Экология», которым предусмотрено снижение объемов захоронения отходов на полигонах до 50% к 2030 году.

В ходе обсуждения Алексей Островский выступил с предложением о реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области, направленных, в том числе, на развитие и модернизацию действующих площадок, создание на них дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Руководство РЭО поддержало данную инициативу и выразило заинтересованность в совместном участии в проектах с оказанием финансовой поддержки, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Глава региона также затронул вопрос рекультивации свалок, предполагающей восстановление территорий для дальнейшего их использования. В ходе рекультивации свалки изолируют от внешней среды, прекращая таким образом негативное воздействие на почву органических процессов. В Смоленской области расположено 13 свалок ТКО, требующих рекультивации.

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