Смоленский областной суд оставил под стражей подростка, организовавшего покушение на убийство

Смоленский суд оставил под стражей подростка, организовавшего покушение на убийство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 2 декабря в Верхнеднепровском между 14-летней девочкой и её родителями произошла ссора. Взрослые не разрешали ей пойти гулять ночью. Девочка позвонила своему другу из Десногорска и пожаловалась на маму и отчима.

Молодой человек вместе со своими несовершеннолетними знакомыми приехал к подруге. Группа подростков ворвалась в квартиру и напала с ножами на мужчину и его жену, после чего скрылась с места преступления. Семейной паре с ножевыми ранениями вовремя оказали медицинскую помощь.

Постановлением Дорогобужского районного суда обвиняемого в организации покушения на убийство заключили под стражу.

Защитник подал апелляцию, в которой просил избрать более мягкую меру пресечения в отношении подростка. По информации пресс-службы Смоленского областного суда, молодого человека обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на длительный срок, в связи с чем, осознавая правовые последствия привлечения к уголовной ответственности, он может скрыться от суда или другом способом помешать расследованию уголовного дела.

Апелляционным постановлением Смоленского областного суда от 22 декабря постановление Дорогобужского районного суда оставлено без изменения, доводы апелляционной жалобы защитника обвиняемого об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы – без удовлетворения.

Ранее «КП» писала, что суд продлил арест обвиняемому во взяточничестве преподавателю смоленского медуниверситета. Мужчина обвиняется в получении взяток за сдачу экзамена студентами.