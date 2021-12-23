В Смоленскую область направят почти 133 млн рублей на поддержку ковидных госпиталей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В соответсвии с распоряжением правительства РФ, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в Смоленскую область направят почти 133 млн рублей на поддержку госпиталей для лечения больных коронавирусом. Средства направят на ремонт или приобретение оборудования, которое используется при лечении ковид-пациентов, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медиков.

В рамках рассмотрения этого вопроса губернатор Алексей Островский обсудил с профильным заместителем Викторией Макаровой и руководителем департамента по здравоохранению Ольгой Стунжас готовность медучреждение региона к бесперебойной работе в период новогодних праздников в случае увеличения числа госпитализаций в связи с появлением нового штамма.

На данный момент в лечебных учреждениях сформирован необходимый запас кислорода, медикаментов и СИЗов, сообщил глава региона на своей странице в соцсетях. Запас кислорода обеспечен на 3 суток, СИЗов и медикаментов – на 2 месяца.

По состоянию на 22 декабря, занятость коечного фонда составляет 61% - из 2062 койко-мест свободно 844. Всего 1218 жителей региона находятся на стационарном лечении в 20 учреждениях здравоохранения.

При целевом показателе 80% на Смоленщине первым компонентом вакцины привито более 423 тысяч человек (55,7% от плана), полностью завершили вакцинацию более 400 тысяч. Ревакцинацию прошли 56 тысяч жителей региона.

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