В Глинковском районе обустроили памятное место в честь событий 1812 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На месте исторического события в деревне Ляхово установили Поклонный крест и открыли памятный камень, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Здесь в ноябре 1812 года партизанские отряды под командованием Дениса Давыдова, Александра Сеславина, Александра Фигнера и летучий отряд во главе с Василием Орловым-Денисовым, воспользовавшись оплошностью вражеских командиров, напали на регулярные части французской армии и разгромили их.

Безвыходное положение в результате боя заставило отряд Ожеро, в который входили 1 генерал, 60 офицеров и около 1500 солдат, сдаться в плен. Кстати, в то время летучие отряды, сформированные по приказу Михаила Кутузова, состояли из армейской кавалерии и донских казаков.

Бой под деревней Ляхово является одним из самых удачных сражений 1812 года, при котором удалось разгромить бригаду регулярной французской армии, не потеряв при этом ни одного человека.

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