Резкое похолодание ожидается в Смоленской области 23 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 23 декабря, на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: -13°C…-8°C.

В Смоленске:-11°C …-9°C.

Атмосферное давление 740 мм рт. столба, будет падать.

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