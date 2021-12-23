В Починковском районе отремонтировали дорогу по нацпроекту. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок дороги Лучеса-Климщина-Шмаково. Протяженность объекта составляет 17,6 км, рассказали в СОГБУ «Смоленскавтодор».

На участке провели фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта и укрепили обочины.

Всего в 2021 году в рамках нацпроекта в Смоленской области отремонтировали более 242 км региональных и межмуниципальных дорог.

Ранее «КП» писала, что в Глинковском районе обустроили памятное место в честь событий 1812 года. Бой в деревне Ляхово – один из лучших сражений в войне с французской армией.