Около 30 км путей отремонтировано в Смоленской области за время ремонтно-путевой кампании. Фото: пресс-служба МЖД.

В период ремонтно-путевой кампании в этом году в Смоленской области на Московской железной дороге отремонтировано 29,7 км путей, уложен 21 стрелочный перевод.

Наиболее протяженным участком, на котором отремонтированы порядка 14,6 км пути, стал перегон Уваровка – Гагарин Белорусского направления, где осуществляется интенсивное движение грузовых и пассажирских поездов.

- Благодаря ремонтным работам и развитию железнодорожной инфраструктуры на станциях, осуществляющих грузовые операции, мы повышаем их перерабатывающие возможности, тем самым способствуя увеличению перевозок грузов, необходимых для стабильной работы предприятий, стройкомплекса, для снабжения регионов социально значимыми товарами, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.

Впервые на Московской железной дороге при сварке рельсов в бесстыковой путь использовалась мобильная путевая техника – рельсосварочная машина на комбинированном ходу, которая передвигается как по железнодорожному полотну, так и по автодорогам.

По технологии «закрытого перегона» проводилось 60% всех ремонтно-путевых работ. Преимущество этой технологии в том, что работы ведутся непрерывно, что позволяет сконцентрировать ресурсы и выполнить большие объемы ремонтных работ в сжатые сроки. На время работ перегон закрывается, а движение поездов организовывается по одному пути в реверсивном режиме.