Женщина погибла в пожаре в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сегодня около 4 часов утра на улице Виновурова в Сычевке произошёл пожар.

К моменту прибытия спасателей из окон деревянного жилого дома, обложенного кирпичом, вырывались языки пламени. Пожар ликвидирован.

В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что в результате случившегося строение значительно выгорело изнутри. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшей женщины, предположительно, хозяйки дома.

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