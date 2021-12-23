225 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 23 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным столичного Оперштаба, общее число заболевших с начала пандемии составляет 83 443 человека. За последние сутки на территории Смоленской области зафиксировали 225 новых случаев коронавируса.

Не справились с заболеванием 7 смолян, всего 2 307 погибли от осложнений. Статус «экс-пациента» получили 66 986 человек.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7 429 человек, из них 6 211 – в режиме самоизоляции, 1 218 – в стационаре. Занятость коечного фонда на данный момент составляет 61%.

Ранее «КП» писала, что в Смоленскую область направят почти 133 млн рублей на поддержку ковидных госпиталей. Деньги пойдут на ремонт либо замену оборудования, закупку расходных материалов и СИЗ для медперсонала.