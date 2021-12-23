Газификацию Велижского и Угранского районов завершат до конца 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации региона прошло заседание штаба по газификации с участием глав муниципалитетов и структурных подразделений ПАО «Газпром». В числе актуальных тем обсуждения – ход президентской программы социальной газификации на территории Смоленской области.

В настоящее время проведена инвентаризация домовладений, собраны заявки на их подключение к газораспределительным сетям, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. В сводный план-график включен 781 населенный пункт, почти 13,5 тысяч домовладений.

По словам генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» Сергея Стоянова, к настоящему времени компания приняла более 3-х тысяч заявок, заключив 1,5 тысячи договоров, при этом 382 домовладения уже получили «голубое топливо».

Отдельно был рассмотрен вопрос газификации Велижского и Угранского районов, завершить которую планируется до конца 2023 года. В рамках обеспечения сетевым природным газом жителей Велижского района в эксплуатацию будет введено более 100 км уличных сетей, в селе Угра – около 97 км уличных газопроводов. В общей сложности к приему газа предстоит подготовить свыше 6 тысяч домовладений.

– Рассчитываем, что долгожданная газификация этих районов послужит определяющим стимулом для привлечения инвесторов, развития промышленного и сельскохозяйственного производства на этих территориях, а, главное – улучшит качество жизни населения, – написал глава региона.

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