Смоленский суд назначил наказание повару психиатрической больницы за кражу продуктов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шеф-повар Смоленской областной клинической психиатрической больницы привлёк своего знакомого к краже продуктов из пищеблока больницы, не сообщая о своих планах.

После звонка обвиняемого мужчина пришёл в помещение пищеблока больницы, где по указанию осужденного загрузил продукты в рюкзак и направился к выходу за территорию больницы, но его задержала охрана.

В результате шеф-повар похитил продукты общей стоимостью 6 308 рублей 61 копеек.

Смоленский районный суд приговорил мужчину к условному наказанию на 1 год 10 месяцев. С него в пользу ОГБУЗ «СОКПБ» взыскали материальный ущерб в сумме 6 308 рублей 61 копеек.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, 22 декабря приговор изменили. Назначенное наказание мужчине смягчили до 1 года 9 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 11 месяцев.

В остальной части приговор суда оставили без изменения, а доводы апелляционной жалобы осужденного о его невиновности – без удовлетворения.

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