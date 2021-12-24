В Дорогобужском районе прокуратура помогла детям получить льготные лекарства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Законные представители детей–инвалидов, проживающие в Дорогобужском районе, рассказали о необеспечении их детей необходимыми лекарственными препаратами.

Выяснилось, что юным пациентам, которые страдают сахарным диабетом, выписали рецепты на льготные лекарственные препараты. Однако из-за отсутствия их в аптеке, один из законных представителей несовершеннолетнего приобрёл необходимые лекарства за счёт собственных средств.

Районная прокуратура предъявила в суд исковые заявления о взыскании в пользу законного представителя ребёнка денег, в счёт возмещения расходов, понесенных на приобретение необходимых лекарственных препаратов, а также о выдаче лекарств.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворили. Денежные средства выплачены законному представителю ребёнка.

– Кроме того, после вмешательства органов прокуратуры двум законным представителям несовершеннолетних выданы необходимые лекарственные препараты, – добавили в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области.

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