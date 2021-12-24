Темкинская ЦРБ получила новый автомобиль скорой помощи. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

В Темкинскую Центральную районную больницу поступил новый автомобиль скорой медицинской помощи.

Это позволит повысить качество оказания медуслуг местному населению, отметили в профильном департаменте. Новый транспорт сократит время ожидания пациентами врачей после вызовов на дом.

Ранее «КП» писала, что в Дорогобужском районе прокуратура помогла детям получить льготные лекарства. Необходимых препаратов не оказалось в аптеке.