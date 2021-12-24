В Смоленске 18 спасателей тушили пожар в подвале жилого дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В четверг, 23 декабря, в одном из жилых домов по улице Петра Алексеева произошло возгорание. Вызов поступил спасателям около 18:10.

На место происшествия выехали две автолестницы, четыре автоцистерны и 18 пожарных. Очаг возгорания находился в подвале дома, пламя ликвидировали.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося есть пострадавшие, им оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией в медучреждение. Причину пожара устанавливают специалисты.

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