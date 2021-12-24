Максим Галкин снялся в новогоднем спецэпизоде сериала о вампирах из Смоленска. Фото: YouTube-канал онлайн-кинотеатра START.

23 декабря на YouTube-канале онлайн-кинотеатра START вышел трейлер новогоднего спецэпиозда комедийного сериала "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли.

В новой серии вампиры из Смоленска впервые за несколько лет собираются встретить Новый год. На праздники необычная семья деда Славы поедет в гости к артисту эстрады Максимилиану. Хозяина замка сыграет Максим Галкин.

Премьера новогоднего спецэпизода состоится 29 декабря на START.

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