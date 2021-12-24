Волонтеры «Единой России» доставляют живые ели в ковидные госпитали и детские больницы. Фото: smolensk.er.ru.

В канун Нового года добровольцы Волонтерского центра «Единой России» совместно с депутатами и активистами партии поздравляют медицинский персонал с праздниками – передают живые ели. Сотни врачей, медсестер, работников скорой помощи проведут праздничные дни на рабочем месте, добрая акция направлена как раз на поддержание их новогоднего настроения.

В маршрутном листе смоленских волонтеров детские больницы и ковидные госпитали. Семь новогодних елок и игрушки к ним передали работникам медицинских учреждений. По словам врачей, такая поддержка также для них важна.

«Акция очень позитивная! Нам сейчас приятно любое внимание, проявленное в знак благодарности за нашу работу. Мы также ждем чудес от Нового года. Конечно, в первую очередь, хотим, чтобы все были здоровы и счастливы», - отметила главная медицинская сестра Госпиталя для Ветеранов Войн Татьяна Васильевна. Ёлку здесь планируют разместить в центральном холле, чтобы пациенты, находящиеся на лечении, также смогли проникнуться атмосферой праздника.

Волонтеры «Единой России» доставляют живые ели в ковидные госпитали и детские больницы. Фото: smolensk.er.ru.

Медперсонал Детской клинической больницы в знак благодарности за новогоднее настроение передал для волонтеров творческий подарок – стихотворение.

Ёлки доставляли молодогвардейцы, Волонтеры Победы, Снегурочкой стала активистка Волонтерской Роты Боевого Братства Марина, а вот Дедом Морозом был волонтер-медик Антон. Он учится на втором курсе СГМУ. Будущий врач уверен, что в такие сложные периоды нельзя забывать про труд медицинских работников.

Живые ели передают также активисты местных отделений «Единой России». Их устанавливают в Центральных районных больницах по всей области.

Отметим, что это не единственная акция, которую организует «Единая Россия» в преддверии Нового года. Члены и сторонники партии принимают участие в традиционной «Ёлке желаний» - исполняют мечты детей из многодетных и малообеспеченных семей, развозят продуктовые наборы к новогоднему столу для ветеранов Великой Отечественной войны.