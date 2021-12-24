Анатолий Овсянкин стал председателем Смоленского горсовета. Фото: страница Анатолия Овсянкина ВКонтакте.

Депутат по 20-ому округу Анатолий Овсянкин стал председателем горсовета. Вопрос об избрании председателя рассмотрели на 17-й очередной сессии Смоленского городского Совета VI созыва.

Ранее пост занимала Виктория Макарова. Она приняла предложение губернатора Алексея Островского стать его профильным заместителем, курирующим вопросы здравоохранения. Чтобы заступить на новую должность, она сложила полномочия депутата и председателя представительного органа Смоленска.

С 2012 года Анатолий Овсянкин работает главным врачом ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» в Смоленске. С 2008 по 2012 год занимал должность заместителя начальника регионального департамента по здравоохранению.

Читай также: в Смоленскую область направят почти 133 млн рублей на поддержку ковидных госпиталей. Деньги пойдут на ремонт либо замену оборудования, закупку расходных материалов и СИЗ для медперсонала.