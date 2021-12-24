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Общество24 декабря 2021 8:58

Анатолий Овсянкин стал председателем Смоленского горсовета

За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Анатолий Овсянкин стал председателем Смоленского горсовета. Фото: страница Анатолия Овсянкина ВКонтакте.

Анатолий Овсянкин стал председателем Смоленского горсовета. Фото: страница Анатолия Овсянкина ВКонтакте.

Депутат по 20-ому округу Анатолий Овсянкин стал председателем горсовета. Вопрос об избрании председателя рассмотрели на 17-й очередной сессии Смоленского городского Совета VI созыва.

Ранее пост занимала Виктория Макарова. Она приняла предложение губернатора Алексея Островского стать его профильным заместителем, курирующим вопросы здравоохранения. Чтобы заступить на новую должность, она сложила полномочия депутата и председателя представительного органа Смоленска.

С 2012 года Анатолий Овсянкин работает главным врачом ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» в Смоленске. С 2008 по 2012 год занимал должность заместителя начальника регионального департамента по здравоохранению.

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