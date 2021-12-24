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Здоровье24 декабря 2021 9:01

222 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 24 декабря

8 человек погибли за сутки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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222 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 24 декабря.

222 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 24 декабря.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии в Смоленской области зафиксировали 83 665 случаев заболевания COVID-19. За прошедшие сутки коронавирусом заразились 222 человека.

По данным столичного Оперштаба, выздоровели и выписались 554 человека, за все время – 67 540. Погибли от осложнений 2 315 жителей области, их них 8 – за последние сутки.

В общей сложности под медицинским наблюдением находятся 7 142 человека, из них 5 960 – на самоизоляции, 1 182 – в стационаре.

Ранее «КП» писала, что в Смоленскую область направят почти 133 млн рублей на поддержку ковидных госпиталей. Деньги пойдут на ремонт либо замену оборудования, закупку расходных материалов и СИЗ для медперсонала.