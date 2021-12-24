37 жителей Смоленской области получили государственные награды за выдающиеся заслуги. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В преддверии Нового года губернатор Алексей Островский вручил государственные награды отличившимся смолянам. Их удостоились 37 жителей региона. Большинство награждённых – люди, работающие в сфере здравоохранения.

– Это более чем оправданно, на мой взгляд, поскольку наши медики в это крайне непростое время первыми оказались на передовой в борьбе с коронавирусом и продолжают там оставаться по сей день. Они вот уже второй год совершают массовый подвиг, предпринимая колоссальные усилия для сохранения самого главного – человеческих жизней, – написал глава региона на своей странице в соцсетях.

Также государственных наград удостоены представители различных профессий и отраслей: промышленности, науки и образования, творческой интеллигенции, общественных организаций и иных сфер жизнедеятельности.

Читай также: Анатолий Овсянкин стал председателем Смоленского горсовета. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов.