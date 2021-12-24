Смоленскэнерго выявило 334 случая самовольного подключения к электросетям

ПАО «Россети».

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» постоянно ведет борьбу с незаконным потреблением электроэнергии. За 11 месяцев 2021 года в ходе проведения целевых рейдов с проверкой приборов учета, установленных у юридических и приравненных к ним лиц были выявлены факты хищения электроэнергии у 251 физического и 83 юридических лиц, сообщает пресс-служба компании.

Это составило 7,990 млн кВт*ч или 35,886 млн рублей. За аналогичный период прошлого года зафиксировано 284 случая воровства электроэнергии в объеме на треть меньше (5,9 млн кВт*ч) на сумму 22,008 млн рублей (меньше на 40%).

«Ярким примером выявленного энергетиками нарушения стал случай в мае 2021 года. В соответствии с планом-графиком работ на месяц, персоналом Починковского района электрических сетей и группы инспекционного контроля одела безопасности 13 мая была произведена проверка состояния схемы измерения электрической энергии и работы прибора учета, установленного во ВРУ-0,4 кВ КТП-26. При проведении проверки, в ходе которой присутствовал и потребитель, было установлено подозрение на вмешательство в работу прибора учета, а также отсутствовала возможность для определения целостности, подлинности пломб государственной поверки, боковых стикеров завода-изготовителя. В связи с этим, прибор учета был демонтирован и заменен. Демонтированный прибор учета, по которому было выявлено подозрение на вмешательство, был отправлен на экспертизу, которая установила факт вмешательства в его работу. По результатам полученной экспертизы был составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

Не стоит забывать, что действия злоумышленников не только могут нанести вред их здоровью и представляют угрозу жизни, но и приводят к сбоям энергоснабжения добропорядочных потребителей, снижению качества электроэнергии, увеличению вероятности выхода из строя бытовых приборов. В результате незаконных подключений может повреждаться энергооборудование, что ведет к перерывам в электроснабжении, незапланированному ремонту и вложениям дополнительных средств, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевых объектов. При этом стоит помнить, что неоплаченная электроэнергия - это недофинансирование производственных программ энергетиков, от успешной реализации которых зависит надежное бесперебойное функционирование всей энергосистемы региона», - отметили в компании.

Специалисты Смоленскэнерго обращаются с просьбой к добросовестным потребителям сообщать обо всех фактах незаконных подключений по круглосуточной горячей линии компании – 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный). От незаконных действий потребителей страдает не только электросетевая компания, несущая убытки, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию.

«Смоленскэнерго напоминает, факты энерговоровства гарантировано будут установлены, что повлечет за собой предусмотренное законодательством наказание. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб, но и будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

Самое большое количество случаев незаконного потребления электрической энергии работники «Смоленскэнерго» выявили в городе Смоленске (58 фактов на сумму около 11 млн рублей), в Смоленском районе (39 фактов на сумму 11,15 млн рублей) и Починковском районе (38 фактов на сумму более 2 млн рублей)», - добавили в пресс-службе.

«Самыми распространенными способами хищения на территории Смоленской области продолжают оставаться подключение нагрузки до прибора учета и вмешательство в работу приборов учета с целью искажения результатов измерений. В ходе проведения рейдов специалисты филиала составляют акты о нарушениях, по которым потребители должны возместить причиненный энергокомпании ущерб. Денежные средства должны быть выплачены в установленные законом сроки, в противном случае филиал будет вынужден взыскать их принудительно в судебном порядке. К злостным нарушителям применяются более жесткие, но законные меры, административная или даже уголовная ответственность», – отметил заместитель генерального директора-директор Смоленскэнерго Андрей Сорокин.