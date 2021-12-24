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Общество24 декабря 2021 12:54

В центре Смоленска установили новогодние арт-объекты

На выставке представлены работы русских и белорусских дизайнеров
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В центре Смоленска установили новогодние арт-объекты. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В центре Смоленска установили новогодние арт-объекты. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Перед зданием администрации города развернулась выставка дизайна «Дизайн прежде всего».

В экспозиции представлены работы членов Смоленского регионального отделения Союз дизайнеров России, Союза дизайнеров Республики Беларусь и других творческих объединений.

Также состоялось открытие выставки дизайнерских елок в рамках конкурса, проведенного городской администрацией и смоленскими дизайнерами.

В конкурсе по созданию новогодних арт-объектов принимали участие жители областного центра, добавили в пресс-службе администрации города.

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