В центре Смоленска установили новогодние арт-объекты. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Перед зданием администрации города развернулась выставка дизайна «Дизайн прежде всего».

В экспозиции представлены работы членов Смоленского регионального отделения Союз дизайнеров России, Союза дизайнеров Республики Беларусь и других творческих объединений.

Также состоялось открытие выставки дизайнерских елок в рамках конкурса, проведенного городской администрацией и смоленскими дизайнерами.

В конкурсе по созданию новогодних арт-объектов принимали участие жители областного центра, добавили в пресс-службе администрации города.

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