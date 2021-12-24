Оправляйтесь в предновогодние путешествия с детьми по выгодному семейному тарифу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Семьи с одним или несколькими детьми могут отправиться в предновогодние путешествия по выгодным ценам, воспользовавшись льготным тарифом на семейные поездки. Оформить билет со скидкой можно до конца 2021 года в купейные вагоны всех поездов формирования Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД»).

Чаще всего в путешествие всей семьей отправляются в Московский регион, Ростов-на-Дону, Адлер, Анапу, Санкт-Петербург, в города юга России, Северного Кавказа и др.

Совершить увлекательную поездку всей семьей можно, в том числе, на туристических поездах. В зависимости от предпочтений совершить поездку накануне новогодних праздников можно на родину Деда Мороза и Снегурочки, в сказочную столицу Карелии или же в старинные русские города. Кроме того, есть возможность совершить семейное путешествие к горнолыжным склонам, воспользовавшись удобными мультимодальными маршрутами.

Напомним, оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» для поездок родителей или законных опекунов с детьми по «семейному» тарифу можно в режиме онлайн на сайте https://pass.rzd.ru/ и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Для получения скидки необходимо при оформлении проездного документа перейти в раздел «Выбор тарифа», а затем поставить галочку в поле «Семейный». Расчет стоимости будет осуществляться автоматически.

Также приобрести билеты по льготному тарифу можно в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.

В зависимости от категории поезда и сроков приобретения билетов снижение стоимости проезда в купейном вагоне может составить до 40%.

Документы, подтверждающие степень родства, необходимо будет предъявить также при посадке в поезд независимо от способа приобретения билетов.

В рамках исполнения постановления Правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма, российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. Он рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Воспользоваться льготой можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.

Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.

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