Председателем Смоленского городского Совета избран Анатолий Овсянкин

Фото: Смоленский городской Совет.

«Благодарю за оказанное доверие. Перед нами стоят важные задачи по развитию города, созданию комфортной среды для проживания и благополучия смолян. Продолжим совместно решать вопросы, которые перед нами ставят жители города-героя Смоленска», - отметил председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

За его кандидатуру, предложенную фракцией «Единая Россия», проголосовало 24 депутата из 28 присутствовавших на сессии. Андрей Максимов (фракция КПРФ) получил четыре голоса.

Ранее представительный орган города Смоленска возглавляла Виктория Макарова, которая недавно заняла пост в областной Администрации.

«Фракция партии «Единая Россия» в Смоленском городском Совете приняла решение выдвинуть на должность председателя Смоленского городского Совета кандидатуру нашего коллеги-однопартийца, депутата по двадцатому округу Анатолия Овсянкина. Он имеет большой опыт работы на руководящих должностях», - отметил руководитель фракции Николай Шумейко.

Анатолий Овсянкин с 2012 года является главным врачом ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации в городе Смоленске, до этого с 2008 года был заместителем начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению.

Отвечая на вопрос о дальнейшей организации работы горсовета, он напомнил, что перед депутатами стоит задача усилить взаимодействие с жителями.

«В последние месяцы смоляне активно принимали участие в решении вопросов местного значения, и это дало позитивные результаты. Один из ярких примеров такого взаимодействия – ремонт внутриквартальных проездов в областном центре, который проводился по инициативе фракции «Единая Россия». Замечания и предложения жителей, которые собирали во дворах депутаты горсовета, не оставались без внимания и прорабатывались на заседаниях еженедельных штабов и при встречах с подрядчиками. Такой опыт учёта мнения смолян, поиска оптимальных совместных решений будет продолжен», - подчеркнул Анатолий Овсянкин.