Стоимость проезда в муниципальном транспорте Смоленска повысится с 1 января. Фото: МУП «Автоколонна-1308» Смоленска.

Решение повысить цены на проезд в муниципальном транспорте было принято в ходе тематического комиссии после обращений МУТТП и МУП «Автоколонна-1308» Смоленска. В администрации города отметили, что это вынужденная мера, вызванная увеличением цен на топливо, расходные материалы и запчасти. Кроме того, огромный удар нанес коронавирус.

В отличие от частных перевозчиков, которые самостоятельно определяют свои тарифы, в муниципальном транспорте произойдет минимальное повышение до 23 и 25 рублей соответственно при безналичном и наличном расчете.

Повышение стоимости проезда ожидается с 1 января 2022 и произойдет только после выхода соответствующего постановления администрации города.

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