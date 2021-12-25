Новое уголовное дело возбудили в отношении ректора смоленского университета спорта. Фото: пресс-служба Смоленского государственного университета спорта.

Ранее в отношении ректора СГУС Георгия Греца возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Установлено, что в период с июня 2020 года по июнь 2021 года он похитил денежные средства вуза в сумме более 1,5 миллионов рублей.

17 декабря Ленинский районный суд вынес решение о заключении подозреваемого под стражу.

В пресс-службе СУ СКР по Смоленской области сообщили, что в ходе расследования уголовного дела выявлен факт злоупотребления ректором должностными полномочиями.

Так, следствие установило, что в университете была организована деятельность майнинговой фермы. Ректор предоставил неустановленным лицам разрешение на размещение на территории вуза вычислительного оборудования, которое подключили к газогенераторной котельной, являющейся федеральной собственностью.

Деятельность фермы, незаконно подключенной к электросетям вуза, причинила образовательному учреждению ущерб на сумму более 4,2 миллионов рублей.

Следователи совместно с УФСБ России по Смоленской области продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также иные эпизоды преступной деятельности обвиняемого.

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