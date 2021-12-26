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Общество26 декабря 2021 5:26

80-летняя пенсионерка пропала в Демидовском районе

С 24 декабря местонахождение женщины неизвестно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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80-летняя пенсионерка пропала в Демидовском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

80-летняя пенсионерка пропала в Демидовском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленской области начались поиски 80-летней Нелли Гусаровой. В пятницу, 24 декабря, пенсионерка вышла из автобуса «Смоленск-Демидов» в районе деревни Тетерьки и пропала.

По информации ПСО «Сальвар», женщина ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза светлые.

Была одета в чёрную куртку, темно-серый платок, серую юбку, дутые чёрные сапоги. С собой был белый пакет, в нём красный пакет. Нуждается в медицинской помощи.

Добровольцы и близкие попавшей просят сообщить любую информацию о её местонахождении по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-289-26-99, 102.

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