ДТП с участием более 10-ти автомобилей произошло на трассе М1 в Смоленской области. Фото: «Анти ДПС_67 Смоленщина» в соцсетях.

26 декабря на трассе М1 произошла массовая авария, в результате которой пострадали несколько человек. Как сообщили очевидцы, на 371-м километре трассы столкнулись более 10-ти автомобилей.

По предварительной информации, среди пострадавших – два ребёнка. Им оказана медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу. Также в результате происшествия погибла 18-летняя девушка.

По информации УМВД по Смоленской области, в ДТП сначала столкнулись автомобили KIA Serrano и «ВАЗ-2114». Образовалась огромная пробка, точное число участников аварии и пострадавших до сих пор устанавливается.

Ранее «КП» писала, что три человека пострадали в ДТП в Смоленском районе. Одна из иномарок загорелась.