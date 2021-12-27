Частный жилой дом загорелся в Духовщинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило спасателям около 20:50 вечера 26 декабря. На место вызова выехали две автоцистерны и пять человек личного состава.

Пожар произошёл в одном из частных жилых домов в деревне Зимец. Охваченную огнём постройку удалось потушить. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты.

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