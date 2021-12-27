Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 27 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 27 декабря, на территории региона будет облачно с прояснениями. По информации смоленского ЦГМС, возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с, сохраняется вероятность усиления ветра с порывами до 20 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…-9°C.

В Смоленске: -5°C …-7°C.

Атмосферное давление 728 мм рт. столба, будет расти.

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