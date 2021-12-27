Суд оставил под стражей ректора смоленского университета спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректора СГУС Георгия Греца и его подчиненного обвиняют в хищении денежных средств вуза. В рамках госконтракта на выполнение ремонта помещений бассейна они похитили денежные средства, принадлежащие вузу, на общую сумму более 1 500 000 рублей, израсходовав их по собственному усмотрению.

Постановлением Ленинского районного суда их заключили под стражу на 2 месяца, то есть до 15 февраля 2022 года.

В обоснование принятого решения суд сослался на то, что обвиняемые, оставаясь на свободе, имея связи среди сотрудников государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов и в судебной системе, используя свое должностное положение, а также наличие у подчинённого действующего загранпаспорта, могут скрыться от органов следствия и суда. А также уничтожить либо сокрыть предметы и документы, имеющие значение по делу, подделать документы о финансово-хозяйственной деятельности учреждения либо иным путём воспрепятствовать производству по делу.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, постановления оставлены без изменения, а жалобы защитников об отмене принятых решений суда и избрании в отношении обвиняемых домашнего ареста, оставлены без удовлетворения.

Читай также: новое уголовное дело возбудили в отношении ректора смоленского университета спорта. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.