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Общество27 декабря 2021 8:18

Суд оставил под стражей ректора смоленского университета спорта

Апелляционную жалобу защитника оставили без удовлетворения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Суд оставил под стражей ректора смоленского университета спорта.

Суд оставил под стражей ректора смоленского университета спорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректора СГУС Георгия Греца и его подчиненного обвиняют в хищении денежных средств вуза. В рамках госконтракта на выполнение ремонта помещений бассейна они похитили денежные средства, принадлежащие вузу, на общую сумму более 1 500 000 рублей, израсходовав их по собственному усмотрению.

Постановлением Ленинского районного суда их заключили под стражу на 2 месяца, то есть до 15 февраля 2022 года.

В обоснование принятого решения суд сослался на то, что обвиняемые, оставаясь на свободе, имея связи среди сотрудников государственных и муниципальных органов власти, правоохранительных органов и в судебной системе, используя свое должностное положение, а также наличие у подчинённого действующего загранпаспорта, могут скрыться от органов следствия и суда. А также уничтожить либо сокрыть предметы и документы, имеющие значение по делу, подделать документы о финансово-хозяйственной деятельности учреждения либо иным путём воспрепятствовать производству по делу.

По информации пресс-службы Смоленского областного суда, постановления оставлены без изменения, а жалобы защитников об отмене принятых решений суда и избрании в отношении обвиняемых домашнего ареста, оставлены без удовлетворения.

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