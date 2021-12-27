199 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 27 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего 84 283 человека заразились с начала пандемии, из них 199 – за последние сутки. Общее число выздоровевших на данный момент составляет 69 411.

По данным столичного Оперштаба, не справились с заболеванием 2 338 смолян. За сутки от коронавируса погибли 8 человек.

Первым компонентом привиты более 428 тысяч человек, полностью завершили вакцинацию – более 407 тысяч.

Читай также: в Смоленске шестимесячная девочка задохнулась в кровати из-за неосторожности матери. Женщина в нетрезвом состоянии уложила ребёнка спать в небезопасном положении.