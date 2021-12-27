Два человека пострадали в ДТП с фурой в Кардымовском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авария произошла около 15:50 в воскресенье, 26 декабря, на 371-м километре трассы М-1 «Беларусь».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Смоленской области, 37-летняя водитель автомобиля Kia Rio при движении не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущейся фуры Mercedes и столкнулась с большегрузом. За рулем находился 32-летний водитель.

В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки, им оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что ДТП с участием более 10-ти автомобилей произошло на трассе М1 в Смоленской области. Точное число пострадавших до сих пор устанавливается.